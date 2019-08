Índia anuncia levantamento progressivo de restrições em Caxemira

O governo indiano anunciou nesta terça-feira o levantamento progressivo das restrições impostas à Caxemira, onde o telefone e a internet foram cortados há mais de uma semana para evitar uma possível revolta após sua decisão de revogar o estatuto de autonomia da região.

Um porta-voz do Ministério do Interior indiano disse no Twitter que as restrições "estão sendo progressivamente reduzidas" no Estado de Jammu e Caxemira, onde em 4 de agosto a mídia foi bloqueada e um cessar-fogo foi decretado, na véspera da revogação da autonomia constitucional da região.

Não foi possível obter imediatamente nenhuma confirmação independente da redução das restrições.

Na tarde desta terça-feira, o povo da Caxemira ainda não conseguia se comunicar por telefone e o acesso à internet não parecia restaurado.

Desde a independência da metrópole colonial britânica em 1947, a Caxemira foi dividida entre a Índia e o Paquistão, duas potências nucleares confrontadas por décadas.

Depois que o governo indiano revogou o estatuto de autonomia desta região, a maioria nacionalista hindu no parlamento indiano também votou pela divisão do estado da Caxemira em dois territórios administrados diretamente por Nova Délhi.