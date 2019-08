Comunicado do Business Wire :Netcracker Technology

Netcracker Technology anunciou hoje que a GlobalData nomeou a solução Gerenciamento de Operações Híbridas (sigla em inglês HOM) da Netcracker como única líder exclusiva no relatório 2019 NFV MANO: avaliação do cenário competitivo da empresa. A GlobalData citou, com base em uma avaliação de 17 fornecedores, vários diferenciadores exclusivos de soluções da Netcracker, incluindo seu ponto forte central tecnologia, o alto número de implantações comerciais e sua utilização de um extenso ecossistema de VNFs e serviços integrados.

A solução HOM da Netcracker utiliza uma arquitetura de microsserviços avançada nativa na nuvem, que pode ser implantada em qualquer nuvem pública ou privada. Aproveitando esse ambiente, a solução lidera o mercado no suporte a casos de uso complexos e híbridos, incluindo 5G. É uma solução aberta e independente de fornecedores de VNF que incorpora recursos críticos, como o gerenciamento de licenças VNF. O HOM permite a integração e o gerenciamento automatizados de VNFs de terceiros, aplicativos de TI e IoT para ajudar os prestadores de serviços a trazer rapidamente novas ofertas ao mercado.

A solução é totalmente compatível com ETSI, completando com sucesso os testes ETSI Plugfest e ganhando prêmios pelo MEF para automação de serviços e TM Forum pela sua adoção de APIs abertas. A Netcracker está entre os principais contribuidores para os padrões de integração ETSI e OASIS VNF, liderando o trabalho no gerenciamento de licenças VNF. A Netcracker também demonstrou sua visão e roteiro para o futuro do NFV MANO em relação à evolução do 5G participando dos programas de Catalyst da TM Forum com outros fornecedores e prestadores de serviços.

A solução HOM da Netcracker está sendo aproveitada por uma grande variedade de prestadores de serviços líderes do mundo.

"O NFV MANO está se desenvolvendo rapidamente, expandindo além do seu papel original centralizado em VNF através de serviços, em direção à orquestração do 5G completa. A liderança da Netcracker no competitivo mercado de MANO reflete seus recursos completos de ciclo de vida e sua capacidade de atender aos diversos requisitos dos provedores de serviços, à medida que eles adotam a nuvem, a virtualização e o 5G", disse o analista chefe da GlobalData e autor do relatório, Andy Hicks.

"Estamos muito satisfeitos por sermos reconhecidos como líderes no mercado de MANO, ajudando os prestadores de serviços a trazer um amplo escopo de fornecedores de VNF para suas ofertas virtualizadas", disse o vice-presidente de Estratégia da Netcracker, Ari Banerjee. "Nossos avanços em áreas como a de tecnologia nativa na nuvem e de operações 5G estão ajudando nossos clientes a levar automação e agilidade para serviços digitais existentes e em evolução."

Sobre a Netcracker Technology

A Netcracker Technology, uma subsidiária totalmente própria da NEC Corporation, é uma empresa inovadora de software, que oferece soluções para tarefas cruciais a prestadores de serviços em todo o mundo. Nosso abrangente portfólio de soluções de software e serviços profissionais permite transformações digitais em grande escala, abrindo oportunidades em nuvem, virtualização e mudanças no ecossistema móvel. Com um histórico ininterrupto de mais de 20 anos de prestação de serviços, nossa combinação exclusiva de tecnologia, pessoas e experiência auxilia empresas a transformar suas redes e permitir melhores experiências a seus clientes.

Para mais informações, acesse www.netcracker.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190813005569/pt/

Erin O'Reilly Netcracker Technology +1-781-366-7049 Erin.Oreilly@Netcracker.com

Juliet Shavit SmartMark Communications para Netcracker Technology +1-215-504-4272 jshavit@smartmarkusa.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.