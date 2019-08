Os manifestantes pró-democracia bloquearam nesta terça-feira os passageiros que seguiam para as áreas de embarque em vários pontos do aeroporto de Hong Kong, um dia depois do cancelamento de centenas de voos pela mobilização.

Os participantes do protesto obstruíram os corredores que levam às áreas de embarque nos dois terminais, mas dezenas de passageiros conseguiram superar o bloqueio.