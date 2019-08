EUA busca suspeito de terrorismo que reside no Brasil

Os Estados Unidos procuram um homem de nacionalidade egípcia suspeito de terrorismo que reside no Brasil, informaram nesta segunda-feira as autoridades brasileiras.

Os ministérios das Relações Exteriores e da Justiça do Brasil informaram que o governo americano comunicou que o cidadão egípcio Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim "está na lista de suspeitos de envolvimento com terrorismo procurados pelos Estados Unidos para interrogatório".

O Bureau Federal de Investigações publicou no Twitter que Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim é procurado para ser interrogado pelo FBI devido a seu suposto papel como operador e facilitador da Al-Qaeda.

O egípcio esteve, supostamente, envolvido no planejamento de ataques contra os Estados Unidos e seus interesses, e no fornecimento de apoio material para Al-Qaeda desde, aproximadamente, 2013, e está no Brasil.

O tuíte do FBI é acompanhado de uma ficha com várias fotos e informações pessoais do suspeito.

O governo brasileiro informou que "está aberto a cooperar com as autoridades norte-americanas no que for solicitado, nos termos da nossa legislação, e está acompanhando o caso...".

O ministério da Justiça revelou que Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, 42 anos, ingressou no Brasil em 2018 e obteve autorização de residência, encontrando-se em condição migratória regular.