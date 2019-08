Nala e Simba, dois leões brancos raros, nascem em santuário na França

Dois leões brancos nascem na França (foto: Divulgação/ Facebook)

Doisnasceram, em 28 de julho, em Mailleraye-sur-Seinena,. O parto dos animais ocorreu nae fotos dos recém-nascidos foram divulgadas nas redes sociais do santuário, neste domingo (11/8).



Como forma de homenagem aos protagonistas do clássico da Disney Rei Leão, Nala e Simba foram os nomes escolhidos para os filhotes. Por enquanto, os leões pesam quase 6kg. Mas, na fase adulta, a fêmea pode chegar a 150kg e o macho, a 250kg.



A Associação Caresse de Tigre resgata animais que sofreram maus-tratos, nascidos em cativeiros. Atualmente, 10 silvestres vivem no santuário e recebem cuidados especiais.



Uma das proprietárias do local, Klimond Brigitte, conta que os pais dos felinos só se conheceram porque eles os resgataram. "O dono dos dois leões queria vendê-los a um circo. Mas eu não concordei, nós não vendemos leões em um circo. Recolhemos mais de 5.000 euros e assim pudemos pagar. Agora os leões nos pertencem", conta Brigitte.



Em até dois meses, a proposta é que Simba viva em um abrigo na França e Nala vá para um parque na Inglaterra. Mas, por enquanto, o casal de filhotes vive na casa dos proprietários do santuário e já é amigo do cachorro deles.

O leão branco é um animal leucístico, com a coloração branca dos pêlos causada por um gene inibidos recessivo. Por isso, só ocorre o registro da espécie quando há o cruzamento entre leões portadores do gene mutante. De acordo com a entidade Proteção Global do Leão Branco, há menos de 13 felinos da espécie soltos na. Além disso, por quase 12 anos, os felinos correram alto risco de, já que são considerados animais valiosos para caça. Em 2004, um grupo deconseguiu reintroduzí-los à vida selvagem.