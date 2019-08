Senado da Itália volta ao trabalho nesta 3ª feira para discutir crise

O Senado da Itália volta ao trabalho nesta terça-feira para estabelecer a crucial data para se votar uma moção de censura contra o governo do primeiro-ministro Giuseppe Conte. Nesta segunda-feira, lideranças dos partidos no Senado se reuniram, mas não chegaram a um acordo sobre a data para esse voto.



Na semana passada, o ministro do Interior, Matteo Salvini, decretou que seu partido, a Liga, não apoia mais Conte. Com isso, o também vice-premiê passou a pressionar por um voto de desconfiança contra o governo nos próximos dias. Salvini calcula que Conte perca e renuncie, o que pode antecipar eleições.



Salvini deseja ser o próximo premiê e quer ir às urnas o mais rápido possível para capitalizar a crescente popularidade da Liga e a perda de apoio de seu parceiro de coalizão, o Movimento 5 Estrelas. Fonte: Associated Press.