Moscou alerta Google contra 'eventos ilegais'

A agência reguladora de comunicações da Rússia pediu no domingo, 12, que o Google pare de promover "grandes eventos ilegais" no YouTube.



Dezenas de milhares de russos organizaram no sábado o que observadores classificaram como o maior protesto político do país em oito anos para pedir eleições livres para o Legislativo municipal de Moscou.



Vários canais transmitiram o evento ao vivo no YouTube. (Com agências intenacionais)



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.