Fim do último ciclo de negociações entre EUA e talibãs

Talibãs e negociadores americanos concluíram no domingo à noite o último ciclo de conversações, afirmou nesta segunda-feira o porta-voz dos insurgentes, para tentar alcançar um acordo que permitiria aos Estados Unidos reduzir sua presença militar no Afeganistão.

Zabihullah Mujahid afirmou que o oitavo ciclo de discussões, iniciado no sábado em Doha, terminou depois da meia-noite.

"O trabalho tem sido tedioso, mas efetivo. As duas partes concordaram em consultar seus respectivos dirigentes para as etapas seguintes", escreveu no Twitter. A embaixada dos Estados Unidos em Cabul não se pronunciou até o momento.

As especulações eram positivas nos últimos dias em Cabul sobre a iminência de um acordo. O porta-voz dos talibãs deu a entender em um tuite no domingo que as negociações continuariam, já que os insurgentes pretendiam "redigir meticulosamente e preparar o anúncio de todos os artigos à luz dos interesses islâmicos e nacionais".

Washington espera concluir um acordo de paz com os talibãs antes das eleições presidenciais afegãs de 28 de setembro.

A proposta de acordo que está sobre a mesa prevê reduzir o número de soldados americanos no Afeganistão de 14.000 a 8.000. Em troca, os talibãs respeitariam um cessar-fogo, romperiam os laços com a Al-Qaeda e negociariam com o governo de Cabul um acordo de paz duradouro.

Nesta segunda-feira, o serviço de inteligência anunciou a libertação de 35 prisioneiros talibãs, "um sinal claro da firme vontade do governo para a paz e o fim da guerra".