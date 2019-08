Miley Cyrus e Liam Hemsworth se separam após 8 meses casados

A cantora americana Miley Cyrus e o ator australiano Liam Hemsworth se separaram apenas oito meses depois de se casarem, segundo a revista People, citando um assessor de Cyrus.

"Liam e Miley decidiram se separar", informou o assessor da cantora de 26 anos, em um comunicado citado ela People na noite de sábado.

"Eles se mantêm como pais devotos de todos os animais que compartilham", afirmou o comunicado.

Os rumores de separação do casal, que está junto desde 2009 e oficializou a união em dezembro de 2018, começaram a circular no sábado depois que Cyrus publicou uma foto no Instagram sem a aliança.

Segundo a People, Cyrus, que se declarou pansexual em 2015, tirou a foto durante suas férias no norte da Itália com uma amiga.

Cyrus ficou famosa ainda menina na série da Disney "Hannah Montana", antes de se tornar sensação como cantora pop por seu estilo particularmente excêntrico e ousado, sua sexualidade livre e seu feminismo.

Hemsworth, de 29 anos, ficou conhecido ao interpretar Gale Hawthorne na saga "Hunger Games". Ele é irmão do ator Chris Hemsworth, o Thor em "Avengers".