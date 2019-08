Exército de Israel mata quatro palestinos que tentavam cruzar fronteira em Gaza

Tropas israelenses mataram quatro militantes palestinos que tentavam atravessar a cerca do perímetro da Faixa de Gaza na manhã deste sábado, alimentando medos de uma escalada na região após de meses de certa calmaria.



Porta-voz israelense, o tenente-coronel Jonathan Conricus afirmou que os palestinos estavam armados com rifles automáticos, granadas de mão e lançadores de granadas. O militar também responsabilizou o Hamas pela "significativa tentativa de ataque a Israel". O grupo, porém, negou seu envolvimento na ação, dizendo que teria sido um "ato individual de jovens furiosos".



O conflito deste sábado resultou no maior número de palestinos mortos em um único dia desde maio, quando um cessar-fogo provisório encerrou o pior surto de violência em anos entre Israel e Hamas. Fonte: Associated Press.