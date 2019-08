Explosão de caminhão-tanque deixa 62 mortos na Tanzânia

Um caminhão-tanque danificado explodiu na cidade de Morogoro, no leste da Tanzânia, deixando pelo menos 62 mortos na manhã deste sábado. Segundo a emissora estatal KBC, números da polícia local indicam que o incidente feriu outras 70 pessoas.



Testemunhas disseram à Associated Press que dezenas de pessoas estavam aglomeradas ao redor do caminhão-tanque tombado, tentando coletar parte do combustível, quando o veículo explodiu em chamas.



Incidentes como esse são comuns no leste da África. Em 2013, uma explosão similar matou cerca de 30 pessoas na periferia da capital de Uganda, Kampala. Fonte: Associated Press.