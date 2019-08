Líder iraniano pede que muçulmanos rejeitem plano de paz dos EUA

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, pediu que todos os muçulmanos apoiem o povo palestino e rejeitem o plano econômico do governo Donald Trump para o Oriente Médio. Em carta divulgada neste sábado, o líder iraniano disse que o plano de paz americano, ainda não detalhado, se trata de um "artifício" que está "condenado a falhar".



O plano de paz para a região lançado por Trump propõe mobilizar US$ 50 bilhões em investimentos estrangeiros para territórios palestinos e vizinhos da Jordânia, Egito e Líbano. Porém, oficiais palestinos rejeitaram a proposta revelada até então, dizendo que ela disfarça ações pró-Israel que Washington já tomou e não endereça as discordâncias políticas entre israelenses e palestinos. Fonte: Associated Press.