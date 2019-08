Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. apresentou o sensor Puck 32MR? voltado a mercados importantes no setor de autônomos. O produto oferece uma solução econômica de percepção aos mercados de autônomos de baixa velocidade que inclui veículos industriais, robótica, ônibus espaciais e veículos aéreos não tripulados (VANTs). O Puck 32MR fortalece o robusto portfólio da Velodyne de tecnologia de sensores patenteados, fornecendo valiosos dados de percepção a aplicações de médio alcance.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190809005436/pt/

The Velodyne Puck 32MR? bolsters Velodyne's robust portfolio of patented sensor technology, delivering rich perception data for mid-range applications. (Photo: Business Wire)

Além de apresentar o recurso patenteado de percepção de visão surround, o Puck 32MR ostenta o alcance de 120 metros e campo de visão vertical de 40 graus que permite a navegação em ambientes desconhecidos e dinâmicos. Ao gerar uma nuvem de pontos de alta resolução com ruído mínimo em todas as condições de luz, o Puck 32MR detecta com precisão faixas de pedestres, meios-fios, veículos, pedestres, bicicletas e obstáculos para promover uma operação segura e eficiente em casos de usos comerciais e industriais e em rodovias. Além do desempenho de percepção excepcional, o sensor oferece confiabilidade e durabilidade em um formato compacto.

"Temos o orgulho de anunciar o Puck 32MR como a mais recente adição à nossa ampla linha de produtos lidar", disse Anand Gopalan, diretor de tecnologia da Velodyne Lidar. "A Velodyne continua a inovar as tecnologias lidar que capacitam soluções autônomas globalmente. O produto atende à necessidade de um sensor de médio alcance com preço acessível expressa pelos nossos clientes, que nós resolvemos levar a sério. Nós nos esforçamos para atender às necessidades dos nossos clientes, e o Puck 32MR é mais um exemplo da nossa versatilidade em um setor que evolui."

O Puck 32MR foi projetado para eficiência de energia de forma a estender o tempo de operação do veículo em amplas variedades de ambientes e temperaturas sem a necessidade de resfriamento ativo. O sensor usa a comprovada tecnologia de proteção para os olhos de Classe 1 e 905 nanômetros (nm), e é montado na moderna unidade de fabricação da Velodyne. O Puck 32MR foi projetado para proporcionar escalabilidade e ter preço atraente para grandes clientes. A Velodyne oferece suporte técnico de primeira categoria para o sensor na América do Norte, Europa e Ásia.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. O diretor executivo e fundador da Velodyne, David Hall, inventou os sistemas lidar de visão surround em tempo real em 2005 como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia da nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190809005436/pt/

Sean Dowdall Landis Communications Inc. para a Velodyne Lidar, Inc. (415) 286-7121 velodyne@landispr.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.