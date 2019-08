Dois pandas gigantes gêmeos nascem na Bélgica

O parque zoológico belga de Pairi Daiza anunciou, nesta sexta-feira (9), o nascimento de dois pandas gigantes, três anos depois de receber o primeiro filhote masculino, Tiao Bao.

"As equipes de Pairi Daiza e do Centro para a Conservação e Pesquisa do Panda Gigante da China, têm a imensa alegria de anunciar o nascimento de dois bebês pandas gigantes em Pairi Daiza", diz o comunicado.

Os responsáveis do parque belga expressaram sua satisfação pela data de nascimento, dia 8 de agosto (8/8), um número que simboliza a boa sorte na cultura chinesa.

Emprestados pela China por um período de 15 anos, a fêmea Hao Hao e seu parceiro Xing Hui foram recebidos com muita alegria na Bélgica em fevereiro de 2014 e rapidamente se tornaram uma das principais atrações do parque Pairi Daiza.

Em 2 de junho de 2016, Hao Hao deu à luz um macho chamado Tian Bao, "Tesouro do céu".

Os nascimentos deste animal, que está em perigo de extinção, são raros.

"É uma nova esperança para a conservação dessa espécie classificada como vulnerável", afirmou Pairi Daiza.

"Hoje, 11 pandas gigantes nascidos em cativeiro já foram reintroduzidos em seu hábitat natural. Nove deles permanecem vivos", explica o texto.