Incertezas econômicas afetam demanda global de petróleo, aponta agência

A Agência Internacional de Energia (AIE) revisou em baixa a previsão de crescimento da demanda mundial de petróleo em 2019 e 2020, devido à incerteza econômica e à guerra comercial entre Estados Unidos e China.

A previsão de crescimento da demanda para 2019 foi reduzida em 100 mil barris por dia, chegando a 1,1 milhão de barris por dia (mbd) em 2019.

As perspectivas de crescimento previstas para 2020 diminuíram em 50 mil barris por dia, a 1,3 mbd, aponta a agência com sede em Paris em seu relatório mensal.

"Estas perspectivas são frágeis, com maior probabilidade de serem revisadas em baixa do que em alta", alertou a AIE.

Ela considera que as tormentas econômicas são beneficiadas pelas tensões geopolíticas atuais, como as novas sanções americanas a Teerã e a captura de um terceiro navio no Golfo por parte do Irã.

A situação econômica "está se tornando ainda mais incerta" com tensões comerciais persistentes entre Estados Unidos e China, lembra a agência.