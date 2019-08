Esposa de americano preso no Irã pede ajuda a Trump

A esposa de Xiyue Wang, um americano que cumpre 10 anos de prisão por acusações de espionagem no Irã, pediu nesta quinta-feira (8) a Donald Trump que aumente seus esforços para libertar seu marido.

Wang, nascido na China, era candidato a doutorado em história na Universidade de Princeton e pesquisava a dinastia Qajar iraniana quando foi preso, em agosto de 2016.

"Suplico ao Irã, aos Estados Unidos, ao meu próprio país, China, e a outros membros da comunidade internacional que se unam e encontrem um modo de libertar este homem inocente", disse Hua Qu em uma conferência de imprensa em Washington com motivo do terceiro aniversário da prisão.

"O caso não se resolverá de forma automática", disse. "É preciso ir à mesa de negociações, falar uns com os outros, iniciar um diálogo".

Qu falou do caso recente do rapper A$AP Rocky, que foi detido na Suécia e solto depois de que Donald Trump enviou um especialista para negociar.

"Acredito que a detenção do meu marido e outros casos injustos merecem o mesmo nível de atenção", afirmou.

A esposa de Wang disse que o Irã havia inventado alegações de espionagem contra seu marido e estava utilizando sua pesquisa como "pretexto" para pressionar os Estados Unidos.

Os Estados Unidos e o Irã não mantêm laços diplomáticos desde 1980, e embora a relação tenha melhorado durante o governo Obama, com Trump no poder as tensões aumentaram.