Comunicado do Business Wire :Panasonic Corporation

Em 8 de agosto de 2019, a Panasonic anunciou que a produção acumulada de suas bombas d'água na fábrica da Indonésia, Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI), atingiu 30 milhões de unidades (*1) em abril deste ano, aproximadamente 30 anos desde que a empresa começou a fabricar as bombas d'água de marca National (atual Panasonic) na Indonésia em 1988. Uma cerimônia para marcar a conquista foi realizada em 8 de agosto. Essas bombas d'água também foram exportadas para países vizinhos do Sudeste Asiático e Oriente Médio, contribuindo para a criação de ambientes domésticos melhores em todo o mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190808005953/pt/

Representatives involved in the water pump production in Indonesia gathered in celebration of this milestone. (Photo: Business Wire)

[Situação atual das bombas d'água na Indonésia] Em partes da Ásia, incluindo a Indonésia, sistemas de abastecimento de água adequados ainda não foram instalados, e a vida dos moradores depende muito da água do poço. Na Indonésia, a água bombeada eletricamente de poços é amplamente utilizada como fonte de água doméstica, exceto para água potável. Algumas áreas ainda carecem de energia suficiente e o uso de uma bomba, que consome muita energia, juntamente com equipamentos de iluminação, TV e refrigerador, pode exceder a quantidade contratada de eletricidade. Assim, muitas famílias são forçadas a desligar outros equipamentos elétricos para usar uma bomba. Oferecendo uma ampla variedade de produtos, desde o de baixa capacidade e micropotência para casas até o de alta capacidade para conjuntos habitacionais, a Panasonic tem promovido o desenvolvimento de novas bombas elétricas de acordo com as circunstâncias que envolvem os sistemas hidráulicos e poços em seus respectivos países.

[A história da produção de bombas d'água da Panasonic] Atualmente, a Panasonic oferece bombas d'água da marca Panasonic e SANYO na Indonésia. Em 1988, foram lançadas as bombas d'água da marca National (agora Panasonic). Em 1998, uma nova fábrica foi construída e a escala de produção foi expandida. Além disso, em 2011, a produção de produtos da marca SANYO foi lançada para atender a demanda mais rapidamente.

A PMI tem a única fábrica global de bombas d'água da marca Panasonic, SANYO e KDK. A exportação para os países vizinhos começou em 1992 na Malásia, seguida pelo Vietnã em 1998 e em Mianmar em 1999. Em 2016, houve um aumento de vendas para o Oriente Médio. Além das fronteiras da Indonésia, a Panasonic vem contribuindo para um melhor ambiente doméstico para pessoas em outras partes do sudeste da Ásia e do Oriente Médio através do negócio de fornecimento de água.

A Panasonic continuará contribuindo globalmente para um melhor ambiente de abastecimento de água em países da Ásia e do Oriente Médio, aproveitando a força do poder técnico e de marca fomentado na Indonésia.

*1: A produção acumulada de bombas d'água da PMI de 1988 a abril de 2019.

História da produção de 30 milhões de bombas d'águaA Panasonic contribuiu para o negócio de fornecimento de água na Indonésia, introduzindo novos produtos no mercado global e adaptando-os aos ambientes e estilos de vida locais. Este negócio na Indonésia se expandiu para outras partes do mundo para melhorar o ambiente doméstico das pessoas.

Sobre a PanasonicA Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de diversas tecnologias e soluções eletrônicas para clientes nos setores de produtos eletrônicos, habitação, automotivo e comércio B2B. Celebrando seu 100º aniversário em 2018, a empresa se expandiu internacionalmente e agora opera 582 subsidiárias e 87 empresas associadas em todo o mundo, alcançando vendas líquidas consolidadas de 8,003 trilhões de ienes no ano que se encerra em 31 de março de 2019. Empenhada na busca de novos valores por meio da inovação em todas as linhas divisionais, a empresa emprega suas tecnologias para criar uma vida melhor e um mundo melhor para seus clientes. Para saber mais sobre a Panasonic, acesse: https://www.panasonic.com/global.

Fonte: https://news.panasonic.com/global/press/data/2019/08/en190808-2/en190808-2.html

Links relacionadosPT. Linha de bombas d'água da Panasonic Gobel Indonesia (em indonésio) http://www.panasonic.com/id/consumer/home-appliances/water-pumps.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190808005953/pt/

Panasonic Corporation Global Communications Department Global PR Office Click here to go to Media Contact form

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.