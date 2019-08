Wall Street fecha em alta diante de calma no setor comercial

Wall Street fechou em alta nesta quinta-feira, com os investidores retomando o apetite pelo risco, enquanto as tensões comerciais entre Washington e Pequim parecem arrefecer, com a estbailização do yuan.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 1,43%, a 26.378,19 pontos. O tecnológico Nasdaq avançou 2,24%, a 8.039,16 unidades, e o S&P; 500 subiu 1,88%, a 2.938,09.

A Bolsa de Nova York se beneficiou de uma calma na frente comercial sino-americana nesta quinta.

"Houve uma recuperação hoje, mas ainda há muitos problemas. A China não parece decidida a fazer concessões aos Estados Unidos, e os dois países não têm previsões de reuniões de oficiais antes de setembro", lamentou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors.