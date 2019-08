Comunicado do Business Wire :teamLab

Este verão marca os aniversários de um ano para a arte coletiva dos dois museus do teamLab em Tóquio: o MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless (Odaiba, Tóquio; doravante teamLab Borderless) e o teamLab Planets TOKYO (Toyosu, Tóquio; doravante teamLab Planets). Em um ano desde suas inaugurações, o teamLab Borderless e o teamLab Planets tiveram um total de 3,5 milhões de visitantes. Somente o teamLab Borderless recebeu 2,3 milhões de visitantes em um ano após sua inauguração, ultrapassando o número de visitantes no Museu Van Gogh, na Holanda, e estabelecendo um número recorde de visitantes em um único museu em um ano. Esses visitantes vieram de mais de 160 países e regiões de todo o mundo.

O teamLab Borderless e o teamLab Planets são dois museus dedicados exclusivamente à arte pelo teamLab. O teamLab Borderless é um mundo de obras de arte em constante mudança, sem fronteiras, um "museu sem mapa". Um ano após sua inauguração em junho de 2018, o museu já recebeu aproximadamente 2,3 milhões de visitantes de mais de 160 países e regiões do mundo. O teamLab Planets é "um museu onde você se move pela água". Os convidados andam descalços no espaço e mergulham fisicamente seus corpos inteiros em grandes obras de arte. Um ano após sua inauguração em julho de 2018, o museu recebeu mais de 1,25 milhão de visitantes de 106 países e regiões de todo o mundo.

Quando comparados aos três museus mais visitados do mundo em 2018, tanto o teamLab Borderless como o teamLab Planets receberam mais visitantes do que o Museu Picasso de Barcelona, Espanha (948.483 visitantes), e o Teatro-Museu Dalí de Figueres, Espanha (1.105.169 visitantes). O número de visitantes do museu no teamLab Borderless ultrapassa até mesmo o do Museu Van Gogh em Amsterdã, Holanda (2.161.160 visitantes), tornando-o o museu mais visitado do mundo dedicado a um único artista. (*1).

-- teamLab Borderless (Odaiba, Tóquio)

Dos 2,3 milhões de visitantes do teamLab Borderless, aproximadamente 50% vêm do exterior (*2), sendo a maioria proveniente dos EUA, seguidos pela Austrália, China, Tailândia, Canadá e Reino Unido, tornando-se um museu que atrai não apenas visitantes de países vizinhos, mas também de regiões muito mais distantes. Além disso, de acordo com uma pesquisa realizada pelomuseu, parece que cerca de 50% dos visitantes estrangeiros visitaram Tóquio para visitar o museu (*3).

-- teamLab Planets (Toyosu, Tóquio)

Do 1,25 milhão de visitantes do teamLab Planets, aproximadamente 30% vêm do exterior (*4), sendo a maioria proveniente dos EUA, seguidos de Hong Kong, Taiwan, Reino Unido e Austrália.

----------------------- *1 "THE ART NEWSPAPER SPECIAL REPORT Art's Most Popular: Exhibition and museum visitor figures 2018" The Art Newspaper. Número 311, abril de 2019. *2 Site oficial do TeamLab Borderless, dados de compra de ingressos (dados obtidos de 16 de fevereiro a 7 de junho de 2019) *3 Pesquisa sobre visitantes do teamLab Borderless (realizada de 25 de outubro a 2 de novembro de 2018), 1.237 participantes *4 Site oficial do teamLab Planets, dados sobre compra de ingressos (dados obtidos de 1.º de março a 30 de junho de 2019)

Sobre a teamLab

A teamLab (f. 2001) é uma sociedade de arte, um grupo interdisciplinar de ultratecnólogos cuja prática colaborativa busca navegar na confluência da arte, ciência, tecnologia, design e o mundo natural. A teamLab visa explorar um novo relacionamento entre o homem e a natureza e entre nós mesmos e o mundo através da arte. Clique aqui para ver a bio completa. teamLab é representada pela Pace Gallery.

Kit de imprensa

teamLab Borderless https://goo.gl/MpzVss Para adquirir ingressos e outras informações, acesse borderless.teamlab.art, e siga pelo Instagram.

teamLab Planets https://goo.gl/tQXMLm Para adquirir ingressos e outras informações, acesse planets.teamlab.art, e siga pelo Instagram.

