Petróleo fecha em alta com intervenção da Arábia Saudita no mercado

Os preços do petróleo fecharam nesta quinta-feira, com altas notáveis, uma recuperação após chegar a seu nível mais baixo desde janeiro na véspera.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro teve alta de 1,15 dólar, fechando a 57,38 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em setembro subiu 1,45 dólar, a 52,54 dólares.

O preço do petróleo chegou a seu nível mais baixo desde janeiro ontem, após os EUA anunciarem um aumento das reservas.

De acordo com a agência Bloomberg, depois desta queda da Arábia Saudita, entrou em contato com os demais membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) para discutir medidas que façam o preço do petróleo crescer.

O reino não "tolerará uma redução continuada do preço e considera todas as opções", disse um funcionário anônimo à Bloomberg.

Para Warren Patterson, analista-chefe da INF, é "difícil imaginar outra medida que não seja a redução da produção".

Tal decisão, se for confirmada, "estaria justificada se nos atentarmos às tímidas projeções da demanda", afirmou Phyl Flynn, do Price Futures Group.

"O presidente Donald Trump pode se queixar de uma maior redução na oferta, como fez no passado, mas se não reduzirem a produção e os preços continuarem caindo, melhor se preparar para uma nova série de quebras de empresas especializadas na exploração de petróleo de xisto", declarou.