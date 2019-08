China pode intervir em Hong Kong se governo local não controlar protestos

A China alertou que pode intervir se o governo de Hong Kong se mostrar incapaz de conter os protestos da região. "Se a situação piorar ainda mais, o governo central absolutamente não assistirá sem fazer nada", afirmou o diretor do Departamento de Assuntos de Hong Kong, Zhang Xiaoming.



Xiaoming não deixou claro se haverá uma intervenção, mas disse que o governo central tem "métodos e força suficiente para acabar com a agitação". Fonte: Associated Press.