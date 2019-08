Wall Street fecha dispersa

A Bolsa de Nova York fechou dispersa nesta quarta-feira, após um início de sessão agitado.

O índice industrial, Dow Jones, recuou 0,09% a 26.007,00 pontos, após ter perdido 2,3% na abertura. Já o tecnológico Nasdaq se apreciou 0,38%, fechando a 7.862,83. O S&P; 500 ganhou também 0,08%, a 2.883,98 pontos.

Investidores se preocuparam no começo da sessão desta quarta pela queda repentina do rendimentos no mercado de títulos.

O rendimento da dívida a 10 anos caiu, temporariamente, abaixo de 1,6% pela primeira vez desde 2016.

A taxa a 30 anos chegou a cair a 2,133%, aproximando-se a nível histórico mais baixo, alcançado em julho de 2016.

Mas o rendimento se recuperou durante a sessão.

"Esta estabilização acalmou investidores e contribuiu para a recuperação dos índices no mercado de ações", disse Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.