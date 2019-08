Detidos 680 imigrantes sem documentos em fábricas do sudeste dos EUA

Agentes migratórios detiveram nesta quarta-feira (7) 680 imigrantes sem documentos, a maioria latinos, em batidas realizadas em sete fábricas de processamento de alimentos no sudeste dos Estados Unidos, como parte das medidas do presidente Donald Trump contra a imigração ilegal.

As batidas ocorrem no mesmo dia em que Trump visita a cidade de El Paso, no sul do Texas, onde um atirador matou 22 pessoas no sábado, após publicar online um "manifesto" racista no qual fala de combater a "invasão" de hispânicos no país.

"Agentes Especiais executaram ordens de prisão administrativas e criminais que resultaram na detenção de cerca de 680 estrangeiros ilegais", disse, durante coletiva de imprensa, Mike Hurst, procurador do distrito sul do Mississippi.

"Têm que respeitar nossas leis, têm que vir aqui legalmente ou não vir para nada", acrescentou.

O diretor interino da agência migratória (ICE), Matthew Albence, acrescentou que a operação foi o resultado de uma investigação que durou um ano.

Ele acrescentou que os menores, cujos pais forem para a prisão, serão realocados, na maioria dos casos com outros membros da sua família.

Alguns dos imigrantes serão libertados com tornozeleiras eletrônica, enquanto revisam seus casos com um juiz.

As batidas foram realizadas em sete fábricas de processamento de alimentos em Mississippi, especificamente nas cidades de Morton, Carthage, Canton, Pelahatchie, Sebastopol e Bay Springs.

Trump visita nesta quarta-feira as cidades de Dayton (Ohio) e El Paso para consolar as vítimas de dois ataques a tiros ocorridos na semana, em meio a protestos que denunciam sua retórica anti-imigração e o acusam de incentivar a violência.

Em junho, Trump declarou em um tuíte que deportaria "milhões de estrangeiros ilegais".