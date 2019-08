Privada explode quando raio atinge caixa de esgoto de casa na Flórida

(foto: Reprodução/CBS Miami)

O vaso sanitário explodiu em centenas de pedaços na mesma hora em que a reação em cadeia fez a energia de um raio que atingiu a caixa de esgoto viajar pela tubulação até o banheiro de uma casa na Flórida.



"Isso só podia acontecer com a nossa privada. Agora não temos banheiro!", reclamou Marylou Ward, a dona da casa situada no condado de Charlotte, centro-oeste de Flórida, falando ao jornal local "Wink".



Imagens mostram os pedaços do vaso sanitário espalhados por todos os lados no banheiro e um rastro de queimado pelo chão que leva até a caixa de esgoto no quintal da casa.



"A privada explodiu no quarto principal. Os pedaços de porcelana penetraram nas paredes", comentou no Facebook a firma de bombeiros hidráulicos chamada para atender à emergência.



"Provavelmente, teremos que substituir todo encanamento", acrescentou.



O dono da firma de bombeiros, Jordan Hagadorn, explicou ao jornal "USA Today" que a explosão pode ter ocorrido pela presença de gás metano proveniente do material fecal concentrado na caixa de esgoto.



O raio, que caiu durante uma tempestade no domingo, serviu de detonador da explosão.



Por sorte, Ward e seu marido não estavam no banheiro na hora do incidente.