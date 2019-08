Caxemira: Paquistão expulsa o embaixador da Índia

O Paquistão anunciou nesta quarta-feira a expulsão do embaixador indiano em Islamabad e a suspensão do comércio bilateral com a Índia, dois dias depois que Nova Dhéli revogou a autonomia constitucional do setor de Caxemira que controla e que o vizinho reivindica.

"Vamos chamar nosso embaixador em Délhi e expulsá-lo", disse o ministro paquistanês das Relações Exteriores, Shah Mehmood Qureshi, à agência de notícias ARY.

O governo, em comunicado, também anunciou a "suspensão do comércio bilateral" com a Índia.

