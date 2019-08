'A casa de papel' da vida real: Ladrões roubam $ 50 mi da fábrica de moedas do México

Ladrões armados invadem a fábrica de moedas em plena luz do dia, enchem a mochila com milhões em moedas de ouro, tudo em menos de quatro minutos. Para completar, escapam ilesos. Digna do roteiro da série A casa de papel, série da Netflix, a cena é da vida real e ocorreu na cidade do México nesta terça-feira (6).



Segundo as autoridades de segurança da cidade, dois criminosos, um deles armado, invadiram uma agência da fábrica de moedas pela manhã, levando 1567 moedas de ouro - ou 50 milhões de pesos mexicanos. Equivalente a R$ 10 milhões, o dinheiro foi retirado de um cofre que havia sido deixado aberto.









Segundo o banco central do México, a moeda foi confeccionada pela primeira vez em 1921, em comemoração ao centésimo aniversário da independência mexicana da Espanha. A produção foi suspensa em 1931, mas foi retomada a partir de 1943. O ouro usado na produção tem 90% de pureza.





Este não é o primeiro assalto à fábrica de moedas da capital latina. A mesma agência foi invadida no ano passado, enquanto passava por uma reforma.