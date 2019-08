Pescador é salvo após ter o braço mordido por tubarão em Miami, nos EUA; veja vídeo

Vítima manteve o braço levantado durante trajeto até a costa (foto: Reprodução/hot_shot_charters/Instagram)

Umfoiapós serpor umem, nos. O momento do resgate e transporte do homem ferido foi registrado por integrantes de uma lancha de pesca turística, que ajudou a levar a vítima até a costa, aos primeiros cuidados de paramédicos e que seguiu para o hospital. O) mostra o homem, até então sem identificação confirmada,tem cerca de 40 anos e praticavaem Key Biscaine quando foi mordido por um tubarão nessa segunda-feira. Ele foi encaminhado até um hospital da região, onde permaneceu internado em observação. Paramédicos analisaram a situação e disseram que o resgate foi bem executado e que salvou a vida do pescador.No vídeo, um integrante da lancha que recebe a vítima de uma pequena embarcação de pesca destaca: “”, contou. O pescador estava com ume permaneceu consciente e calmo, com o braço levantado durante o percurso - uma pessoa sangrando muito pode morrer de hemorragia em cinco minutos.até a costa demorou cerca de. "Eu apenas tentei mantê-lo acordado, perguntei se ele precisava de água", disse o integrante da lancha. "Ele me disse para enxaguá-lo, então eu pulverizei ele", complementou. As imagens foram publicadas na conta da empresa no Instagram e tiveram mais de