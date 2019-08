Cidade sueca estabelece licença para pedintes

A cidade de Eskilstuna, ao oeste de Estocolmo, transformou-se na primeira da Suécia a exigir o pagamento de uma licença para pedir dinheiro nas ruas. Agora é preciso solicitar uma permissão que custa 250 coroas suecas (cerca de R$ 100), válida por três meses, além de apresentar documento. A cidade pretende reduzir o número de pedintes. (Com agências internacionais)











As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.