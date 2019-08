Trump visitará El Paso após tiroteio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitará El Paso nesta quarta-feira, após o tiroteio que deixou 22 mortos na cidade mexicana, anunciou nesta segunda-feira o prefeito Dee Margo.

"O presidente Trump me telefonou ontem (domingo). Foi muito amável durante o telefonema (...) e se ofereceu para ajudar de qualquer maneira possível", disse o prefeito Dee Margo em entrevista coletiva.

"Virá aqui na quarta-feira".

Após o massacre, Trump condenou "o racismo, o sectarismo e o supremacismo branco", ideologia professada pelo atirador e da qual se acusa o presidente de alimentar com sua retórica.

Margo, membro do partido republicano de Trump e um firme defensor do presidente, revelou que pedirá a ele "que apoie nossos esforços com todos e cada um dos recursos federais disponíveis".