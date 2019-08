Acidente de carro no Cairo foi ato terrorista, diz presidente

O presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, classificou de "ato terrorista", nesta segunda-feira (5), o choque entre vários veículos no Cairo, o qual deixou cerca de 20 mortos.

Nas redes sociais, Al-Sissi apresentou suas condolências "ao povo egípcio e às famílias dos mártires mortos no covarde incidente de origem terrorista".

Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, pelo menos 20 pessoas morreram quando um veículo que circulava em grande velocidade se chocou contra três carros, provocando uma enorme explosão ao amanhecer desta segunda-feira.

O Ministério do Interior atribuiu o ato ao grupo Hasm. De acordo com o governo, a célula seria ligada à Irmandade Muçulmana, uma confraria proibida e severamente reprimida no Egito.

Os primeiros elementos da investigação levaram a "determinar que o grupo Hasm, vinculado à Irmandade Muçulmana terrorista, estava por trás da preparação do veículo" que causou a deflagração, acrescentou o Ministério em um comunicado.