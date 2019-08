EUA: tiroteio no Texas será tratado como terrorismo doméstico pela Justiça

O tiroteio que deixou 20 mortos em uma área comercial em El Paso, Texas, no sábado será tratado como um caso de terrorismo doméstico pela Justiça americana, que também avalia acusações de crime de ódio, disse o procurador-geral dos Estados Unidos para o distrito do Texas, John Bash.



"Estamos considerando acusações federais de crime de ódio e violação de leis sobre armas de fogo, que preveem a condenação à pena de morte", declarou Bash em coletiva de imprensa no domingo. O procurador afirmou que os EUA darão ao acusado, Patrick Crusius, "o mesmo tratamento dado a terroristas nos EUA: justiça rápida e certa".



Autoridades investigam Crusius por possível direcionamento dos ataques à população mexicana, após a descoberta de um texto publicado no fórum 8chan minutos antes do atentado com críticas a uma "invasão hispânica nos EUA" e "miscigenação racial", além de apologias ao atentado terrorista que deixou 51 mortos na Nova Zelândia em março deste ano.