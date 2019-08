Chanceler declara que tomará ações legais para proteger mexicanos nos EUA

O secretário das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, chamou de "ato de barbaridade" o tiroteio em El Paso, Texas, no sábado, e declarou que o governo tomará ações jurídicas para proteger cidadãos mexicanos que vivem nos Estados Unidos. Autoridades do país reportam que três mexicanos morreram e outros seis ficaram feridos no ataque.



"Nossa prioridade é proteger as famílias afetadas, e depois, tomaremos ações legais, eficazes e contundentes para exigir que hajam condições para proteger a comunidade mexicana nos Estados Unidos", afirmou Ebrard em vídeo publicado online.



El Paso, próxima à fronteira texana com o México, é um destino comercial popular entre mexicanos. Autoridades americanas investigam se o atirador tinha os hispânicos como alvo preferencial.



*Com informações da Associated Press.