Israel apresentou neste domingo novas tecnologias para criar o "veículo de combate do futuro" mais fácil de manusear, com visão de 360 graus e orientação à distância.

O Ministério da Defesa apresentou o projeto desenvolvido por três empresas, embora tenha indicado que talvez nem todas as opções tecnológicas sejam eventualmente adotadas.

O objetivo é criar um veículo blindado que possa ser dirigido por dois soldados, em vez de quatro atualmente, uma inovação à qual o exército israelense atribui grande importância.

"É um conceito revolucionário baseado em tecnologia de ponta", disse o general Yaniv Rotem, chefe de pesquisa do Ministério da Defesa, durante uma apresentação à imprensa na base militar de Elyakim, no norte de Israel.

As empresas apresentaram seus protótipos neste domingo, um dos quais permite o acesso às funções do veículo com um controle remoto, como consoles de videogame, que no futuro poderia permitir o controle remoto, sem a necessidade de transportar soldados em seu interior.

Israel é oitavo país exportador de armas do mundo, segundo um estudo recente do Instituto Internacional de Estocolmo para a Pesquisa da Paz.