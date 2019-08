Manifestantes realizam novos protestos em Hong Kong

Manifestantes marcaram para este domingo mais dois protestos, depois que a polícia de Hong Kong anunciou que mais de 20 pessoas foram presas após confrontos em uma manifestação anterior, tornando o clima cada vez mais tenso. Os protestos começaram há dois meses contra uma proposta de lei de extradição, mas se expandiram para incluir demandas por um governo mais democrático e outras queixas.



Neste domingo, manifestantes carregando guarda-chuvas, um símbolo das manifestações, se reuniram em dois parques em áreas separadas da cidade. Em dos um protestos, um flautista e um trompetista tocaram "Do You Hear the People Sing?", do musical "Les Miserables", que se tornou uma música de protesto.



A polícia utilizou gás lacrimogêneo para dispersar um dos grupo, mas alguns manifestantes resistiram atirando as latas de volta nos oficiais e atirando ovos e outros objetos. Estações de polícia também foram atacadas. Depois, os manifestantes seguiram para outro distrito da cidade, onde se concentram empreendimentos comerciais de luxo.



Manifestantes reclamam que o governo da China e a administração do presidente-executivo de Hong Kong, Carrie Lam, estão corroendo as liberdades civis e a autonomia política prometidas quando a ex-colônia britânica foi devolvida à China em 1997.



