Polícia de El Paso, no Texas, informa que há um tiroteio ocorrendo em shopping

A polícia de El Paso, no oeste do Texas, nos Estados Unidos, informou pelo Twitter que há um tiroteio ocorrendo em shopping da cidade. "Estamos atendendo a um chamado de um tiroteio que ainda está ativo. Por favor, evitem a área do shopping Cielo Vista, perto da estrada interestadual 10 no leste da cidade", escreveu o perfil da polícia da cidade na rede social.