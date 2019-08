Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") (TOKYO: 4502/NYSE: TAK) anuncia hoje que o Conselho de Administração da Takeda aprovou indicadores-chave de desempenho (Key Performance Indicators, KPIs) a serem incluídos nos planos de incentivo de curto e longo prazo da empresa para o ano fiscal de 2019, além de um plano de integração especial destinado a promover a integração bem-sucedida da Shire. Os KPIs são criados para alinhar recompensas para o diretor executivo, para os outros executivos seniores que compõem a equipe executiva da Takeda, e para líderes e funcionários importantes, com medidas críticas de sucesso que se concentram nas prioridades de negócios da empresa, incluindo a integração bem-sucedida entre Takeda e Shire. A estrutura de KPI do ano fiscal de 2019 da Takeda reflete o feedback recebido de extensas discussões com acionistas nos primeiros seis meses após a conclusão da aquisição da Shire pela Takeda. Essa estrutura de KPI também se alinha à estrutura de orientação externa anunciada no início do ano fiscal de 2019.

Os KPIs incluídos nos planos de incentivo de curto e longo prazo foram cuidadosamente considerados pela equipe administrativa da Takeda e pelo comitê de compensação antes de serem aprovados pelo Conselho de Administração em 31 de julho de 2019. A Takeda acredita que esses KPIs permitem que a organização se concentre no crescimento, na lucratividade, no desempenho de pipeline, gerenciamento de despesas e criação de valor para os acionistas. É importante observar que o plano de incentivo de curto prazo se estende além da equipe executiva da Takeda para mais de 21.000 funcionários globalmente, unindo líderes e participantes do plano com uma visão comum de fornecimento de terapias para pacientes e valor para os acionistas. Além disso, o Comitê de Compensação da Takeda tem autorização do Conselho de Administração para exercer um critério negativo sobre a aprovação da remuneração variável para o diretor executivo e os outros membros da Equipe Executiva da Takeda.

PLANO DE INCENTIVO DE CURTO PRAZOA estrutura de incentivo de curto prazo (Short-Term Incentive, STI) da Takeda alinha as recompensas com as principais medidas de sucesso ao longo de um ano. Para o diretor executivo, o desempenho fiscal de 2019 é 100% baseado nos KPIs corporativos. O prêmio de incentivo de curto prazo para outros membros da Equipe Executiva da Takeda é baseado em 75% de KPIs corporativos e 25% de KPIs divisionais.

-0- *T Estrutura do STIDiretor executivoEquipe Executiva da Takeda KPIs corporativos 100% 75% KPIs divisionais 0% 25% *T

Estruturamos o programa de incentivo dessa maneira para que os participantes do programa tenham uma visão clara das metas de resultados divisionais e da empresa para criar valor para nossos acionistas.

Para o ano fiscal de 2019, o Conselho de Administração da Takeda aprovou os seguintes KPIs para o plano de STI: receita subjacente, lucro operacional principal subjacente e ganhos principais subjacentes por ação (EPS). Esses KPIs foram selecionados porque medem a realização em metas de curto prazo, a integração da transformação da Takeda e da Shire em uma empresa biofarmacêutica global líder.

-0- *T MétricaPesoLógica Receita subjacente 30% Indicador chave de crescimento, incluindo entrega de pipeline Medida importante de sucesso dentro da indústria Lucro operacional principal subjacente 40% Medida de realização de margem, garantindo disciplina de despesas Reflete a captura de sinergia Comunicado aos acionistas como uma medida fundamental do sucesso da Takeda após a aquisição da Shire EPS (Lucro por ação) principal subjacente 30% Alinha os participantes com os acionistas Comunicado aos acionistas como uma medida fundamental do sucesso da Takeda após a aquisição da Shire *T

As metas-alvo para os KPIs anuais de curto prazo baseiam-se no orçamento anual da empresa aprovado pela Diretoria. O programa foi concebido de forma a permitir que os participantes sejam recompensados por entregar resultados fortes aos acionistas se a Takeda ultrapassar as metas do plano de incentivo. Por outro lado, se a Takeda não atingir nossas metas, os participantes receberão um pagamento abaixo da meta. Se o desempenho estiver abaixo do limite, mesmo em 0,01%, os participantes receberão um pagamento de 0% para esse KPI. O pagamento máximo que os participantes podem receber pelo plano é de 200% da meta. O gráfico abaixo resume as métricas de KPI de 2019 e os intervalos de desempenho para o plano de incentivo de curto prazo:

-0- *T Objetivo de desempenho como porcentagem da metaPagamento de STI como porcentagem da metaMétricaLimiteMáximoLimiteMáximo Receita subjacente 97% 105% 40% 200% Lucro operacional principal subjacente 95% 115% 50% 200% EPS (Lucro por ação) principal subjacente 95% 115% 50% 200% *T

INCENTIVOS DE LONGO PRAZOA estrutura de incentivo de longo prazo (Long Term Incentive, LTI) alinha a Equipe Executiva da Takeda à estratégia de longo prazo e aos retornos dos acionistas, ao mesmo tempo em que promove a retenção de talentos executivos importantes. A partir do ano fiscal de 2019, 60% do programa de LTI será oferecido na forma de ações de desempenho e 40% em unidades de estoque restritas baseadas no tempo. As ações de desempenho serão obtidas com base no desempenho financeiro, nos objetivos de pipeline estratégicos e no desempenho do preço das ações em relação aos colegas.

Para 2019, o Conselho de Administração da Takeda aprovou os seguintes KPIs para o plano de LTI: Receita subjacente acumulada de 3 anos, margem de lucro operacional principal subjacente ao momento (no final do período de desempenho de 3 anos), fluxo de caixa livre acumulado de 3 anos, desempenho inicial do estudo fundamental não financeiro e retorno total ao acionista (Total Shareholder Return, TSR) relativo de 3 anos. Esses KPIs foram selecionados porque medem nossa conquista em metas de prazo mais longo e concentram os participantes no desempenho sustentado durante e após a integração da Shire.

-0- *T MétricaPesoLógica Receita subjacente acumulada de 3 anos 25% Alinha-se com as expectativas dos investidores Concentra os participantes no crescimento contínuo e na entrega de pipeline Medida importante de sucesso dentro da indústria Margem de lucro operacional principal no momento (no final do período de desempenho) 25% Mede a qualidade dos ganhos durante o período de desempenho Alta expectativa dos acionistas para forte crescimento dos lucros Fluxo de caixa livre acumulado de 3 anos 25% Concentra os participantes na geração de caixa e no pagamento de dívidas após a aquisição da Shire Início do estudo fundamental 25% Reflete a força futura do desempenho geral da Takeda por meio da oferta de programas inovadores de pesquisa e desenvolvimento Destaca nosso compromisso com os pacientes TSR relativo a 3 anos Modificador +/-20% Alinha o pagamento do nosso plano de compartilhamento de desempenho com a experiência do acionista Aplica-se somente se o TSR absoluto for positivo. *T

Os objetivos de metas para as métricas financeiras no plano de compartilhamento de desempenho são baseados no orçamento anual da empresa aprovado pela Diretoria. Semelhante ao plano de STI, o plano de LTI da Takeda foi criado para recompensar os participantes por entregar resultados sólidos se as metas do plano de incentivo forem ultrapassadas. O pagamento máximo que os participantes podem alcançar pelo plano é de 200% da meta. Se o desempenho estiver abaixo do limite, mesmo em 0,01%, os participantes receberão um pagamento de 0% para esse KPI. O gráfico abaixo resume nossas métricas de KPI e intervalos de desempenho para o plano de desempenho fiscal 2019 - 2021:

-0- *T Objetivo de desempenho como porcentagem da metaPagamento de LTI como porcentagem da metaMétricaLimiteMáximoLimiteMáximo Receita subjacente acumulada de 3 anos 96% 105% 50% 200% Margem de lucro operacional principal no momento 93% 107% 50% 200% Fluxo de caixa livre acumulado de 3 anos 90% 115% 50% 200% Início do estudo fundamental* - - 0% 200% *T

* Não estamos divulgando nossos objetivos de meta para nossa métrica de desempenho de pipeline de 3 anos para evitar danos à concorrência em nosso desempenho futuro.

Após medir o desempenho sob as métricas financeiras e não financeiras descritas acima, a Takeda avaliará o desempenho do retorno total ao acionista (Total Shareholder Return, TSR) em relação ao nosso grupo de colegas de compensação como uma métrica no plano de compartilhamento de desempenho para o ano fiscal de 2019.

-0- *T Grupo de colegas de compensação da TakedaEmpresa colega dos EUAEmpresa colega de fora dos EUA Abbvie AstraZeneca (Reino Unido) Celgene GlaxoSmithKline (Reino Unido) Amgen MERCK (Alemanha) Bristol-Myers Squibb Novartis (Suíça) Eli Lilly Roche (Suíça) Gilead Sciences Sanofi (França) Johnson & Johnson Astellas (Japão) Merck & Co Pfizer *T

O TSR relativo pode modificar o pagamento de LTI final em 20 pontos percentuais. Se o desempenho de TSR absoluto for negativo, mas a Takeda superar nossos pares, um ajuste positivo não será feito no fator de pagamento do compartilhamento de desempenho. O gráfico abaixo é o objetivo de TSR para o ciclo de desempenho fiscal 2019 - 2021:

-0- *T Classificação percentualModificador 80o ou mais +20% 60o a 79o +10% 40o a 59o (mediana) Sem ajustes 20o a 39o -10% 19o ou menos -20% *T

PLANO LTI DE INTEGRAÇÃO ESPECIALConforme divulgado anteriormente, a Takeda concederá um prêmio de LTI de integração especial à Equipe Executiva da Takeda. Este prêmio baseado em ações concentrará os participantes na conquista de marcos-chave de integração nos próximos três anos. O Conselho de Administração da Takeda aprovou três KPIs financeiros para medir o sucesso da integração em cada um dos próximos três exercícios fiscais: despesas operacionais, custos de integração e dívida líquida em relação ao EBITDA ajustado.

-0- *T MétricaPesoLógica Gasto operacional para o ano fiscal 2019 - 2021 33,3% Fornece visão direta para incentivar os negócios para gerenciar despesas durante a integração e ajudar a oferecer nossos compromissos de margem Custos de integraçãopara o ano fiscal 2019 - 2021 33,3% Mantém um foco preciso no gerenciamento de custos de integração únicos Dívida líquida pontual em relação ao EBITDA ajustado 33,3% Apoia nosso compromisso com os acionistas de reduzir significativamente nossa dívida líquida em relação ao EBITDA ajustado durante os primeiros três a cinco anos após a aquisição da Shire *T

Os KPIs do programa especial de LTI são baseados em previsões internas para cada medida. O pagamento máximo que os participantes podem alcançar pelo plano é de 200% da meta. Se o desempenho da Takeda estiver no limite ou abaixo dele, mesmo em 0,01%, os participantes receberão um pagamento de 0% para esse KPI. Os KPIs do programa especial de LTI se concentram no gerenciamento de despesas e, portanto, menos despesas, custos e índices que refletem um desempenho mais forte resultariam em um pagamento acima da meta. O gráfico abaixo resume as métricas de KPI e intervalos de desempenho para o plano de LTI de integração especial:

-0- *T Objetivo de desempenho como porcentagem da metaPagamento de integração especial de LTI como porcentagem da metaMétricaLimiteMáximoLimiteMáximo Gasto operacional para o ano fiscal 2019 - 2021 105% 90% 0% 200% Custos de integração para o ano fiscal 2019 - 2021 105% 90% 0% 200% Dívida líquida pontual em relação ao EBITDA ajustado 105% 90% 0% 200% *T

Os programas de incentivo aprovados pelo Conselho de Administração para o ano fiscal de 2019 reforçam o compromisso e a estratégia da Takeda como líder biofarmacêutico orientado para P&D;, com base em valores e globais. Cada componente dos planos de incentivo desempenha um papel importante em motivar e recompensar nossos funcionários pelas principais conquistas e marcos que oferecem valor ao acionista.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company LimitedA Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK) é uma importante empresa biofarmacêutica global orientada por P&D; e baseada em valores sediada no Japão. Ela possui o compromisso de proporcionar uma saúde melhor e um futuro mais brilhante a pacientes ao transformar a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda foca suas iniciativas em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Gastroenterologia (GI), Doenças Raras e Neurociência. Também realizamos investimentos de P&D; direcionados a terapias derivadas do plasma e vacinas. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas ao avançar a fronteira de novas opções de tratamento e potencializar nosso mecanismo aprimorado de P&D; colaborativo e capacidades para criar um pipeline robusto de modalidade diversa. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida para pacientes, trabalhando com parceiros em cuidados de saúde em mais de 80 países e regiões. Para obter mais informações, visite https://www.takeda.com.

Aviso importantePara os fins deste comunicado, "comunicado à imprensa" se refere a este documento, qualquer apresentação verbal, qualquer sessão de perguntas e respostas e qualquer material escrito ou verbal discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") com relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (inclusive instruções verbais e qualquer pergunta e resposta em conexão ao referido comunicado) não tem a finalidade e não constitui, representa, ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de oferta de compra, ou aquisição, subscrição, troca, venda ou alienação de títulos ou solicitação de voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outro título está sendo oferecido ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deve ser realizada nos Estados Unidos, excepto de acordo com o registro sob a Lei de Títulos Mobiliários de 1933 dos Estados Unidos, conforme alteração, ou de acordo com uma respectiva isenção. Este comunicado à imprensa está sendo oferecido (juntamente com qualquer outra informação que possa ser fornecida ao destinatário) com a condição de ser utilizado pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para avaliação de qualquer investimento, aquisição, alienação ou outra qualquer transação). A não conformidade com essas restrições pode constituir violação das leis de valores mobiliários aplicável. As empresas com as quais a Takeda direta ou indiretamente tem investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, o termo "Takeda" é algumas vezes usado por conveniência onde forem feitas referências à Takeda e às suas subsidiárias em geral. Da mesma forma, as palavras "nós", "nosso/nossa" e "nossos/nossas" são também usadas para se referir a subsidiárias em geral ou a quem trabalha para elas. Essas expressões são também usadas onde não houver uma finalidade útil na identificação da empresa ou das empresas em particular.

Declarações prospectivasEste comunicado à imprensa e qualquer material distribuído em conexão com este comunicado pode conter declarações prospectivas, convicções ou opiniões sobre os negócios futuros, a posição futura e os resultados de operações da Takeda, inclusive estimativas, previsões, metas e planos da Takeda. Entre outras, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "metas", "planos", "acredita", "espera", "continua", "visa", "pretende", "garante", verbos marcadores de futuro, possibilidade, probabilidade, dever, "prevê", "estima", "projeta" ou palavras ou termos de substância semelhante ou sua negativa. Qualquer declaração prospectiva contida nesse documento está baseada nas hipóteses e crenças da Takeda à luz das informações atualmente disponíveis para a empresa. Essas declarações prospectivas não representam garantia da Takeda ou sua gestão de desempenho futuro, e envolve riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive, entre outros, as circunstâncias econômicas em torno dos negócios da Takeda, as condições econômicas gerais do Japão, dos Estados Unidos e de todo o mundo; pressões e desenvolvimentos competitivos; leis e normas aplicáveis; o sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e sua oportunidade; mudanças das taxas de câmbio; reclamações e preocupações relativas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos, e integração pós fusão com empresas adquiridas, e qualquer dessas condições pode fazer com que os resultados reais, o desempenho, as aquisições e a posição financeira da Takeda sejam materialmente diferentes de qualquer resultado futuro, desempenho, realização ou posição financeira expressa ou implícita em tais declarações prospectivas. Para obter mais informações sobre estes e outros fatores que podem afetar os resultados, desempenho, realizações ou posição financeira da Takeda, consulte "Item 3. Informações principais - D. Fatores de risco" no relatório anual da Takeda no formulário 20-F arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA, disponível no site da Takeda, em: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou no site www.sec.gov. Nem a Takeda nem sua administração oferece qualquer garantia de que as expectativas expressas nessas declarações prospectivas estarão corretas e os resultados reais, o desempenho ou as realizações podem divergir materialmente das expectativas. As pessoas que estiverem recebendo este comunicado à imprensa não devem depositar confiança indevida nas declarações prospectivas. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado à imprensa ou em qualquer outra declaração prospectiva que a empresa possa fazer, exceto se exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho anterior não é um indicador de resultados futuros e os resultados da Takeda neste comunicado à imprensa podem não ser indicativos de - e não constituem - uma estimativa, previsão ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

