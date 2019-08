Principais praias turísticas do Caribe mexicano estão limpas de sargaço

As praias de alguns dos principais destinos do Caribe mexicano, como Cancún e Playa del Carmen, estão livres do sargaço que invade as águas desta região, vital para a indústria turística mexicana, informou nesta quinta-feira (1) o governo mexicano.

As praias dos municípios de Benito Juárez, onde fica Cancún, e Solidaridad, onde está localizada a Playa del Carmen, além das de Isla Mujeres e Puerto Morelos, têm "zero presença" de sargaço, disse o almirante Rafael Ojeda, secretário da Marinha do México.

No entanto, outros destinos populares como Tulum e a ilha de Cozumel, caracterizados por seu ambiente mais rústico e natural, ainda apresentam em suas praias infestações de 40% e 60%, respectivamente, acrescentou a fonte.

"Estimamos que em mais ou menos um mês e meio as praias dali estarão limpas", disse Ojeda durante a conferência matutina do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador.

O governo anunciou em junho que investirá 2,7 milhões de dólares para combater a chegada de toneladas de sargaço, uma alga mal cheirosa e de cor parda, que ameaça arruinar a beleza das praias paradisíacas da chamada Riviera Maya, visitadas por milhões de turistas por ano.