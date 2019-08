Coreia do Norte lança projéteis de curto alcance não identificados

A Coreia do Norte disparou projéteis de curto alcance não identificados, informou nesta sexta-feira a agência sul-coreana Yonhap, citando o Exército sul-coreano.

Trata-se do terceiro teste de armas em uma semana.

Os disparos foram realizados separadamente a partir da costa da Coreia do Norte nesta sexta, declarou o Estado-Maior do Exército à Yonhap.

O primeiro teste, com dois mísseis de curto alcance, foi qualificado por Pyongyang de "advertência" à Coreia do Sul por suas manobras conjuntas com forças dos Estados Unidos.

O projéteis desta sexta-feira foram disparados ao amanhecer, de Yonghung, província de Hamgyong do Sul, e caíram no Mar do Japão, segundo o Estado-Maior sul-coreano.

O Conselho de Segurança da ONU proibiu a Coreia do Norte, que conta com armamento nuclear, de realizar disparos de mísseis balísticos.

Segundo o Exército sul-coreano, na quarta-feira a Coreia do Norte testou dois artefatos balísticos, após o disparo dos mísseis de curto alcance.

Pyongyang não comentou os tiros desta sexta-feira.