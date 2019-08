Comunicado do Business Wire :WEX

A WEX (NYSE:WEX), líder em serviços de tecnologia financeira, nomeia hoje Marcelo Geraldi Velloso como seu novo líder Latam. Com experiência no setor de fintech, o executivo assume o cargo de diretor geral da empresa na América Latina, atuando no escritório da WEX em São Paulo.

"Marcelo tem 25 anos de experiência em liderança em serviços bancários, financeiros e comércio eletrônico em vários países da América Latina", disse Nicola Morris, diretora de desenvolvimento corporativo da WEX. "Marcelo tem excelente histórico de desenvolvimento e crescimento de empresas; então estamos confiantes de que sua experiência e seu conhecimento vão intensificar os nossos negócios neste mercado dinâmico em constante mudança."

Em sua nova função, Velloso usará sua expertise para simplificar as operações e expandir as soluções de pagamento da empresa no mercado latino-americano. Velloso ocupou cargos de liderança executiva em vários países da América Latina. Antes de ingressar na WEX, ele atuou como diretor de operações da MadeiraMadeira em Curitiba, Brasil; foi vice-presidente da Atento em São Paulo, Brasil, e também no México; e foi diretor executivo de banco de varejo e gestão de patrimônios do HSBC México.

Durante seus quase 16 anos no HSBC, Velloso foi promovido nas funções em que ocupou e, por fim, gerenciou 11 mil pessoas em mais de mil agências de serviços para consumidores, varejo, gestão de ativos e patrimônios e seguros. Além disso, ele comandou a gestão de produtos do HSBC e a operação de emissão de cartões para consumidores e empresas de pequeno e médio porte, além dos negócios de sistema de cartão para comerciantes. Seu foco no cliente é forte, e já criou várias equipes de alto desempenho ao longo da sua carreira.

"Estou muito feliz por fazer parte da WEX, líder global de serviços de tecnologia financeira, conhecida por suas inovações em sistemas de pagamento", disse Velloso. "O mercado apresenta grandes oportunidades para empresas que tiveram crescimento e que estão bem posicionadas para aproveitar oportunidades futuras no Brasil e na América Latina. Estou animado para expandir a grande base que eles construíram."

Além disso, Velloso atuou no conselho da Visa Latin America e no conselho da PROSA, empresa de processamento de pagamentos no México.

Velloso é formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil, e tem pós-graduação em administração geral pela Harvard University Extension School.

Sobre a WEX

Com base na crença de que é possível simplificar a complexidade dos sistemas de pagamento, a WEX (NYSE:WEX) é líder em serviços de tecnologia financeira em uma ampla variedade de setores, incluindo frete, viagem e saúde. A WEX possui operações em mais de 10 países e em mais de 20 moedas, mantendo mais de 4.800 representantes em todo o mundo. Os cartões de frota da WEX oferecem a 13.1 milhões de veículos segurança e controle de pagamento excepcionais; o volume de compras em suas soluções corporativas e de viagens atingiu US$ 34,7 bilhões em 2018; e a plataforma de tecnologia financeira WEX Health ajuda 343 mil empregadores e mais de 28 milhões de consumidores a gerenciar melhor as despesas de saúde. Para mais informações, visite www.wexinc.com.

