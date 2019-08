Sanções de Trump a chanceler são barreira à diplomacia, diz Irã

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, criticou as novas sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ministro das Relações Exteriores do país persa, Javad Zarif, descrevendo a medida como "infantil" e uma barreira à diplomacia.



O Tesouro dos EUA impôs as sanções nesta semana como parte de sua crescente campanha de pressão contra a República Islâmica. Rouhani criticou o fato de que o governo americano fala que desejaria negociar sem precondições com o Irã, mas ao mesmo tempo impõe uma sanção contra o ministro das Relações Exteriores do país. "A maneira de negociar com o governo é negociar com seu Ministério das Relações Exteriores. Não há outro meio", criticou. Fonte: Dow Jones Newswires.