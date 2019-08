Ruanda fecha fronteira com a RDC após novo caso de ebola

Ruanda decidiu fechar sua fronteira com a República Democrática do Congo (RDC) após a confirmação de um terceiro caso de ebola em Goma, cidade congolesa situada no limite entre os países, criticaram nesta quinta-feira as autoridades da RDC.

"Por uma decisão unilateral das autoridades ruandesas, os cidadãos ruandeses não podem seguir até Goma, enquanto os congoleses podem sair de (a cidade fronteiriça ruandesa) Gisenyi, mas não podem voltar", afirma um comunicado da presidência da RDC.

O segundo paciente com ebola em Goma, grande cidade do leste da RDC, morreu e um terceiro paciente foi diagnosticado com o vírus na quarta-feira, o que provocou preocupação entre a população local, no momento em que se aproxima o primeiro aniversário da declaração da epidemia.