Trump e Putin conversam sobre incêndios florestais e comércio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou nesta quarta-feira por telefone com seu colega russo, Vladimir Putin, sobre os incêndios florestais que atingem a Sibéria e comércio, informou a Casa Branca.

Trump "manifestou sua preocupação com os incêndios na Sibéria e os dois líderes também falaram de comércio entre os dois países", revelou a secretaria de imprensa do presidente.

A agência estatal russa Ria já havia informado o telefonema de Trump ao Kremlin para falar sobre os incêndios.

As chamas já destruíram mais de três milhões de hectares no centro e no leste da Rússia, segundo as autoridades, com a fumaça afetando grandes cidades da Sibéria ocidental, a região de Altai e zonas urbanas nos Urais como Chelyabinsk e Yekaterinburg.