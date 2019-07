Um homem norte-coreano cruzou a fronteira intercoreana e estava sob custódia da Coreia do Sul nesta quinta-feira (noite de quarta no Brasil), anunciou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando o estado-maior do Exército.

A identidade do norte-coreano e as circunstâncias nas quais ele cruzou a linha de demarcação, estritamente vigiada, não foram detalhadas no momento.