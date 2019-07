Ministro da Alemanha diz que país não estará na missão americana em Ormuz

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, afirmou a repórteres que o país não irá participar de uma missão naval capitaneada pelos Estados Unidos para garantir a segurança do Estreito de Ormuz, importante rota de transporte de petróleo. O governo da Alemanha já havia anteriormente demonstrado ceticismo sobre a missão, argumentando que a prioridade deveria ser a redução das tensões e os esforços diplomáticos.



Enquanto isso, autoridades do Irã e dos Emirados Árabes se reuniram nesta quarta-feira pela primeira vez em seis anos em Teerã para discutir a segurança marítima, em um momento de aumento nas tensões no Golfo Pérsico. Os Emirados Árabes são um aliado próximo da Arábia Saudita, que por sua vez é rival do regime iraniano. Fonte: Associated Press.