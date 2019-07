Comunicado do Business Wire :IDEMIA

Com o apoio e a tecnologia de ponta da IDEMIA, a Vinaphone será a única operadora de telefonia móvel vietnamita a oferecer serviços de autenticação segura de identificação e assinaturas digitais. Essa parceria resultará no desenvolvimento de serviços de identificação digital móvel e proporcionará um acesso mais fácil e seguro dos clientes da Vinaphone aos serviços de governança eletrônica e aos comércios varejistas on-line. Ao fazer isso, também impulsionará o crescimento dos serviços eletrônicos móveis no Vietnã.

A IDEMIA oferece às operadoras de telefonia móvel seu grande know-how em identificação digital, projetado para fortalecer a segurança on-line. A solução da empresa é compatível com a PKI Móvel e o GSMA Mobile Connect, permitindo que a Vinaphone adote facilmente os serviços do Mobile Connect e, eventualmente, ofereça outros recursos inovadores para seus clientes.

"Estamos muito felizes que a Vinaphone tenha selecionado nosso pacote PKI Móvel. Essa escolha consolida nossa liderança de mercado e demonstra que a nossa tecnologia SIM é 'imprescindível' para cada vez mais clientes que usam contas bancárias e serviços digitais que esperam serviços on-line altamente seguros", disse o vice-presidente de Operações Móveis da IDEMIA, Fabien Jautard.

"Nossa prioridade é oferecer aos clientes segurança hermética e serviços fáceis de usar. A solução de PKI Móvel da IDEMIA nos permite oferecer serviços de valor agregado aos nossos clientes corporativos antes de nos voltarmos ao mercado consumidor com o nosso futuro pacote Mobile Connect. Escolhemos a IDEMIA porque é, definitivamente, a empresa certa para uma parceria em ambos os mercados, devido à sua longa experiência em tecnologia SIM e soluções para operadoras móveis", disse Le Toan Thang, gerente de Marketing e Serviços de Valor Agregado da Vinaphone.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade, confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IDEMIAGroup no Twitter

