Huawei se mantém em 2º lugar nas vendas de smartphones

Apesar das sanções americanas, a Huawei continuou a ser a segunda maior vendedora de smartphones no último trimestre, de acordo com estudos do mercado publicados nesta quarta-feira.

A marca chinesa aumentou suas vendas, embora o mercado global tenha diminuído - a Strategy Analytics mostrou uma queda de 2,6% no período de abril a junho -, mantendo-se forte, à frente da Apple, neste setor liderado pela Samsung.

Os estudos agora apontam para uma estabilização das vendas.

A cota de mercado da Samsung se manteve em 22%, à frente da Huawei, que foi de 17%, e da Apple, de 11%.

"A Huawei surpreendeu todos nós e aumentou suas encomendas em 8% em um ano", disse o diretor-executivo da Strategy Analytics.

"A Huawei teve um aumento na China no último trimestre, já que buscou outros mercados devido à insegurança em outras regiões, como América do Norte e Europa Ocidental".

A Strategy Analytics estimou uma queda de 8% nas vendas de iPhone durante o último trimestre. Seu diretor, Woody Oh, atribuiu a redução das vendas aos preços altos de seus aparelhos, muito caros em mercados como Índia e Europa.

Outro estudo da Counterpoint Research chegou a dados parecidos, mostrando que, apesar da redução das vendas, as três empresas estão à frente do mercado.

O analista Tarun Pathak, da Counterpoint, disse que qualquer embargo americano à Huawei terá consequências para a empresa chinesa nos próximos meses.