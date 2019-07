Alemanha reluta a participar de missão dos EUA no Estreito de Ormuz

A Alemanha se declarou relutante em relação ao pedido dos Estados Unidos de participar de uma missão de proteção no Estreito de Ormuz, o que poderia complicar os esforços europeus para chegar a uma solução diplomática com o Irã - afirmou uma porta-voz do governo.

"A prioridade deve ser, em nossa opinião, os esforços diplomáticos e a desescalada da crise" (do petroleiro entre Teerã e Londres), declarou a porta-voz Ulrike Demmer em uma entrevista coletiva em Berlim.

Em 19 de julho, o Irã confiscou um navio-tanque sueco de bandeira britânica.

Anteriormente, forças navais britânicas apreenderam um petroleiro iraniano em Gibraltar.

As tensões no Golfo também aumentaram, devido a ataques misteriosos contra outros petroleiros.

Os Estados Unidos atribuem responsabilidade ao Irã, que nega qualquer envolvimento.

Washington acentuou a pressão sobre a Alemanha e sobre outros parceiros europeus, como França e Reino Unido, para participarem de uma missão de proteção liderada pelos americanos.

Londres também solicitou que uma "missão de proteção marítima" europeia fosse lançada no Golfo.

A França não descartou, por sua vez, o emprego de meios militares suplementares.