Comunicado do Business Wire :Zynga

Hoje, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), uma líder global em entretenimento interativo, revelou o novo hipercarro de cair o queixo da Pagani Automobili, o Huayra Roadster BC, no jogo para celular de corridas de arrancada mais popular do mundo, o CSR Racing 2 (CSR2). Esta é a primeira vez que um fabricante de automóveis revela um carro de verdade em um jogo para celular antes de divulgá-lo ao público. O Huayra Roadster BC será apresentado em uma escala especial de 80 corridas com um desbloqueio da liderança em corridas contra o tempo no final.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190731005030/pt/

Pagani Automobili Unveils Huayra Roadster BC in Zynga's CSR Racing 2 (Photo: Business Wire)

O Pagani Huayra Roadster BC é o hipercarro que incorpora o melhor desenvolvimento técnico e de engenharia da Pagani juntamente com a mais eminente pesquisa de estilo e elegância. A Zynga reconstruiu meticulosamente o carro no CSR2, da mesma forma que o carro verdadeiro é feito à mão para os clientes da Pagani.

"O CSR2 dá aos jogadores a oportunidade de dirigir carros raros e requintados que a maioria de nós só experimenta em nossos sonhos", disse Julian Widdows, vice-presidente do CSR2. "Ver as corridas suaves e elegantes do Huayra Roadster BC da Pagani nas ruas do CSR2 é uma fusão triunfante da ciência e da arte. Não poderíamos estar mais orgulhosos de ser o parceiro escolhido pela Pagani Automobili para revelar o Huayra Roadster BC ao público."

"Quando Horacio Pagani começou a projetar carros há 44 anos, seria impossível imaginar que um carro como o Huayra Roadster BC seria revelado ao mundo em um jogo para celular", disse Michael Staskin, diretor administrativo da Pagani Automobili America. "Escolhemos fazer parceria com o CSR2 sobre a revelação do Huayra Roadster BC porque ambos somos líderes em nossos respectivos setores, ambos mostramos uma incrível atenção ao design e aos detalhes, além de ambos continuarmos a romper com o que é considerado normal na indústria automotiva".

O CSR2 vai celebrar a chegada do Huayra Roadster BC com uma escala de 80 corridas das quais os jogadores podem participar usando o Huayra da Pagani, que estará disponível para todos os jogadores do jogo. Durante o evento, os jogadores têm a chance de adicionar o Huayra Roadster BC da Pagani à sua coleção. Como recompensa final, os jogadores podem ganhar o Zonda HP Barchetta da Pagani, para completar sua coleção da Pagani. Usando realidade aumentada, os jogadores também podem estacionar seus carros Pagani nas entradas de suas garagens do mundo real e abrir cada painel para estudar os detalhes de perto.

O CSR2 está disponível para download gratuito na App Store, bem como no Google Play. Para mais informações sobre o CSR2, visite os canais da comunidade do jogo no Facebook, Twitter, Instagrame YouTube.

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing?, Empires & Puzzles?, Merge Dragons!?, Words With Friends? e Zynga Poker?. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Facebook e no Twitter.

Sobre a Pagani Automobili S.p.A.

A Pagani Automobili S.p.A. é um fabricante italiano de supercarros. A empresa foi fundada em 1998 por Horacio Pagani e está sediada em San Cesario Sul Panaro, Modena, Itália. A filosofia que conduz a empresa engloba um conceito do Renascimento e incorporado pelo grande Leonardo da Vinci que, há mais de 500 anos, afirmou: "A Arte e a Ciência são disciplinas que devem caminhar juntas de mãos dadas." A Pagani Automobili cria de acordo com essa crença inspiradora, combinando técnica e bom gosto, funcionalidade e estética, trabalho artesanal e know-how tecnológico.

Nota do Editor = Para visualizar os recursos de suporte para o CSR Racing 2 (CSR2), clique aqui

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, relacionadas, entre outras coisas, à divulgação de futuros recursos e eventos do jogo CSR Racing 2. Geralmente, declarações prospectivas incluem termos como "perspectiva", "projetado", "planejado", "pretende", "vai", "prever", "acreditar", "meta", "esperar", além de afirmações em tempo verbal futuro. A concretização ou o êxito das questões abordadas por tais declarações prospectivas envolve riscos, incertezas e pressuposições consideráveis. Não deve ser depositada confiança indevida em tais declarações prospectivas, que se baseiam em informações que temos disponíveis no momento de sua publicação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar tais declarações. Mais informações sobre esses riscos, incertezas e pressuposições estão ou estarão descritas mais detalhadamente em nossos registros públicos junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA, cujas cópias podem ser obtidas acessando nosso site de relacionamento com investidores no endereço eletrônico http://investor.zynga.com ou no site da SEC em www.sec.gov

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190731005030/pt/

Contatos de mídia da Zynga:

Kenny Johnston kjohnston@zynga.com | (602) 999-1890

ou

Kjell Vistad | Gilberto Williams-Gamboa ONE PR Studio (para a Zynga nos EUA) / zynga@oneprstudio.com / (510) 893-3271

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.