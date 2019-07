Países europeus vão receber os 131 migrantes do barco 'Gregoretti'

Vários países europeus chegaram a um acordo para o desembarque e distribuição dos 131 migrantes que se encontram a bordo do navio italiano "Gregoretti", que Roma não permitiu o desembarque, informou nesta quarta-feira um porta-voz da Comissão Europeia.

França, Alemanha, Portugal, Luxemburgo e Irlanda, bem como a Igreja italiana, receberão esses migrantes bloqueados por dias em um navio da guarda costeira italiana, o 'Gregoretti', em um porto no sul do país, disse o porta-voz.

A Comissão não especificou a distribuição final dos migrantes, mas mais da metade deve permanecer na Itália a cargo da Igreja.

Com este anúncio, se concretiza o acordo divulgado na semana passada para implementar um "mecanismo de solidariedade" entre 14 países da UE, e que passa pelo desembarque anterior de migrantes na Itália e sua posterior distribuição entre os estados que assinaram disse compromisso.

O ministro do Interior de direita, Matteo Salvini, já havia permitido na segunda-feira o desembarque os menores a bordo do navio, mas condicionou a saída do resto das pessoas a bordo a um acordo de redistribuição entre os países da UE.

A Guarda Costeira italiana ajudou os 140 migrantes provenientes da Líbia na última quinta-feira, o mesmo dia em que outros 110 perderam suas vidas ou desapareceram em um naufrágio líbia.

Após o resgate, eles foram transferidos para o "Gregoretti", um navio da marinha italiana.