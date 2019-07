Inflação desacelera em julho, a 1,1%, na Eurozona

A inflação na zona do euro desacelerou em julho, a 1,1%, dois décimos a menos que no mês anterior, informou nesta quarta-feira o escritório de estatísticas Eurostat.

A estimativa deste órgão da Comissão Europeia coincide com a projeção dos analistas consultados pelo prestador de serviços financeiros Factset.

A zona do euro afasta-se assim do objetivo do Banco Central Europeu (BCE), que considera que a inflação abaixo mais próxima de 2% é um sinal de boa saúde econômica.

A inflação subjacente, que não leva em conta os preços voláteis de energia, alimentos, álcool e tabaco, caiu dois décimos, para 0,9%, segundo o Eurostat.